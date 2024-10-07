Жителям Подмосковья рассказали, как записаться на диспансеризацию

Жители Подмосковья могут записаться на диспансеризацию, чтобы проверить свое здоровье, в приложение «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно перейти в «Услуги» — «Запись к врачу» — «Диспансеризация, профосмотр». После этого пользователь сможет выбрать врача, дату и время посещения.

Напомним, что желающим присоединиться к «Доброделу» нужно будет авторизоваться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации). Скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.