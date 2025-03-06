Жителям Подмосковья рассказали, как записаться на прием к судебным приставам онлайн

В Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили жителям Подмосковья о возможности онлайн-записи на личный прием к должностным лицам ГУФССП России по области.

Записаться можно с помощью онлайн-сервиса «Личный прием граждан», который доступен на официальном сайте ведомства. Для этого потребуется учетная запись на сайте Госуслуг.

Воспользоваться сервисом можно через раздел «Обращения» или через главную страницу портала. В первом случае нужно выбрать раздел «Обращения», далее «Личный прием граждан» и «Запись на личный прием к должностным лицам ФССП России». Во втором случае следует нажать синюю кнопку «Запись на личный прием» внизу страницы.

При оформлении записи можно выбрать подходящую дату из доступных. В ГУРБ области также порекомендовали указать тему обращения, чтобы судебный пристав мог подготовиться к приему. На прием нужно будет взять паспорт и талон, подтверждающий запись.

Ранее сообщалось, что в ГУФССП РФ по Подмосковью были подведены итоги работы ведомства за прошлый год.