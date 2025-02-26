Жителям Подмосковья рассказали, какие медучреждения построят в регионе до конца 2025 года

В Главном управлении государственного строительного надзора Московской области рассказали о ходе возведения новых медучреждений. Сейчас на контроле ведомства строительство 14 объектов: четырех больниц, семи поликлиник и трех станций скорой медпомощи.

На второй квартал 2025-го запланировано завершение строительства поликлиники на 400 посещений в Котельниках. Сейчас степень готовности объекта составляет 84%.

В третьем квартале будет достроена поликлиника на 750 посещений в Ленинском округе и филиал КДЦ Одинцовской областной больницы на 350 пациентов в смену.

Кроме того, до конца года будут построены две поликлиники для детей 400 и 500 посещений в Чехове и Пушкино, взрослая поликлиника на 500 посещений в Люберцах.

Помимо этого, во втором квартале 2026 года откроется поликлиника на 500 посещений в смену в Богородском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу больничного комплекса в городе Хотьково. Его возвели на месте больницы 1912 года.