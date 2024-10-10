Жителям Подмосковья рассказали, какие продукты помогут сохранить молодость и здоровье кожи

Лососевое мясо, в котором содержатся омега-3 жирные кислоты и витамин Е, поможет сохранить молодость и здоровье кожи. Об этом рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Виктория Смирнова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Помимо этого, для этих целей врач советует включать в рацион питания тыкву, морковь, брокколи, шпинат, авокадо, кокосовое масло, красный или желтый болгарский перец. Врач также рекомендует есть орехи и пить зеленый чай.

«Чтобы защитить кожу от воспалений и преждевременного старения, нужно исключить из рациона сладкие напитки и газировку, кофе, быстрые углеводы, алкоголь, соленые снеки, чипсы, обработанное мясо, полуфабрикаты и фастфуд», — добавила Смирнова.

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