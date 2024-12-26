Жителям Подмосковья рассказали, какое новогоднее блюдо защитит мужчин от рака предстательной железы

Новогодний салат с помидорами может защитить мужчин от рака предстательной железы, этому способствует ликопин, содержащийся в овоще. Об этом рассказала эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Помимо этого, она советует приготовить на праздники блюда с огурцами, сыром и зернами граната.

«В огурцах много калия, что с лихвой компенсирует утраченный с алкоголем микроэлемент. Авокадо — особенно полезно для женщин, ведь оно помогает разгладить морщины, увлажнить и повысить упругость кожных покровов, чтобы все праздники любоваться своим отражением в зеркале», — пояснила Калошина.

Сыр, по ее словам, может ускорить метаболизм. Кроме того, он поможет улучшить микрофлору кишечника и будет способствовать выводу токсинов из организма. В гранате есть дубильные вещества, необходимые для профилактики отравлений. Врач также советует включать в рацион питания орехи и семечки, которые поддержат иммунитет.

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