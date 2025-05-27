Жителям Подмосковья рассказали, когда откроется пляжный сезон

В воскресенье, 1 июня, в Подмосковье откроется пляжный сезон, сейчас на пляжах и в местах отдыха у воды ведутся подготовительные работы. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Ежегодно мы готовим территории у воды к летнему сезону. В этом году будут открыты 164 пляжа и места отдыха у воды. В прошлом сезоне наши пляжи посетили более 1,3 млн человек, а в этом году мы ожидаем 1,5 млн посетителей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, в рамках подготовки к сезону специалисты выполнят работы по завозу песка, акарицидной обработке и водолазному обследованию. Кроме того, в регионе подготовят пляжную инфраструктуру — кабины для переодевания, душевые, лежаки, волейбольные площадки и так далее.

В ведомстве отметили, что в числе самых популярных в регионе — пляжи «Голубое озеро» в Луховицах, «Любляна» в Егорьевске, а также пляжи в Зарайске, Талдоме и на Сенеже в Солнечногорске. Ознакомиться с перечнем всех пляжных зон можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.