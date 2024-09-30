Жителям Подмосковья рассказали, когда в регионе включат отопление

«После того, как начнется подключение объектов, мы начинаем мониторить ситуацию. У нас с коллегами из Министерства здравоохранения и Министерства образования есть специальная Google Таблица, где мы каждый день будем видеть подключение каждого объекта и общую динамику по области», — сказал министр.