Жителям Подмосковья рассказали, когда в регионе включат отопление
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В этот четверг отопление включат во всех объектах социальной сферы Подмосковья, в регионе их насчитывается более 6,5 тысячи. Об этом в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
«После того, как начнется подключение объектов, мы начинаем мониторить ситуацию. У нас с коллегами из Министерства здравоохранения и Министерства образования есть специальная Google Таблица, где мы каждый день будем видеть подключение каждого объекта и общую динамику по области», — сказал министр.
По его словам, после этого в регионе начнется подача тепла в многоквартирные дома, работы будут продолжается до 14 октября. С 10 по 14 число отопление включат на промышленных предприятиях. Воропанов добавил, что постановления о начале отопительного сезона подписали уже главы 25 округов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.