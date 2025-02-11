Жителям Подмосковья рассказали, куда звонить при появлении запаха газа
Система-112 Подмосковья: при запахе газа нужно звонить по номеру 112
Фото: [Система-112 МО]
При появлении запаха газа важно как можно скорее позвонить по единому номеру «112», потому что он может свидетельствовать о потенциальной угрозе для жизни и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.
«Безопасность граждан — наш приоритет. Каждое обращение об утечке газа обрабатывается в кратчайшие сроки», — подчеркнули специалисты Системы-112.
В ведомстве напомнили, что жители могут отследить маршрут бригады экстренной службы с помощью приложения «112 МО».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.