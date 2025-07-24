Жителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

В четверг, 24 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ближайшие два дня прогноз на большей части территории сохранится. При этом в субботу, 26 июля, в Подольском лесничестве спрогнозировали I класс опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Луховицком, Ногинском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +22–26°C, ночью +14–19°C. Синоптики обещают переменную облачность, дожди маловероятны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.