Жителям Подмосковья рассказали о функционале приложения «Госуслуги.Дом»

Жители Подмосковья смогут решать вопросы, которые связаны с содержанием и использованием общего имущества многоквартирных домов, в приложении «Госуслуги.Дом». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, например, с помощью него можно оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги, оставить заявку в управляющую организацию, контролировать график работ по капитальному ремонту и не только. Для этого нужно войти в приложение через учетную запись госуслуг.

«Приложение «Госуслуги.Дом» регулярно обновляется, ближайшее время пользователям будут доступны и другие возможности», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.