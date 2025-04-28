Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медучреждений области в период майских праздников

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали жителям региона, как будут работать медицинские учреждения региона в период майских праздников.

Так, поликлиники и женские консультации будут работать 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 20:00, а 2, 3 и 10 мая — с 09:00 до 14:00. При этом 1, 4, 8, 9 и 11 мая — выходные дни.

Стоматологические поликлиники будут работать 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 20:00, а 2, 3 и 10 мая — с 09:00 до 15:00. Выходными днями будут 1, 4, 8, 9 и 11 мая.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать во все праздничные дни с 08:00 до 20:00. Обслуживание вызовов на дому будет осуществляться по аналогичному графику. Стационарные отделения и служба скорой помощи будут работать в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трансформации службы скорой медпомощи. По его словам, в 2025 году в регионе планируется ввести семь новых подстанций и постов.