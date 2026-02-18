Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медучреждений в День защитника Отечества

В предстоящие выходные и День защитника Отечества, с 21 по 23 февраля, кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 08:00 до 18:00, обслуживание вызовов на дому будут осуществлять с 08:00 до 20:00. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.