Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медучреждений в День защитника Отечества
Минздрав Подмосковья рассказал о графике работы медучреждений в праздники
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В предстоящие выходные и День защитника Отечества, с 21 по 23 февраля, кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 08:00 до 18:00, обслуживание вызовов на дому будут осуществлять с 08:00 до 20:00. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Скорая помощь и стационарные отделения в больницах продолжат работать в круглосуточном режиме, как и всегда», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве добавили, что детские, взрослые и стоматологические поликлиники региона и женские консультации будут работать на плановый прием в субботу, 21 февраля, с 09:00 до 15:00. Напомним, что записаться к врачу можно, в том числе через региональный портал госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.