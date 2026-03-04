Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медучреждений в праздники

В Подмосковье в предстоящие праздничные и предпраздничные дни, с 7 по 9 марта, изменится график работы медучреждений, в этот период в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи с 08:00 до 18:00, а также будет осуществляться обслуживание вызовов пациентов на дому – с 08:00 до 20:00. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Скорая помощь и стационарные отделения больниц продолжат работать в круглосуточном режиме», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут работать 7 марта с 09:00 до 15:00. В оставшиеся два дня в стоматологических поликлиниках будут работать дежурные врачи – с 09:00 до 14:00. Напомним, что записаться на плановый прием можно в том числе через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

