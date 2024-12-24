Жителям Подмосковья рассказали о графике работы МФЦ в новогодние праздники

График работы подмосковных центров «Мои Документы» в предстоящие праздники будет изменен. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, 30 декабря центры будут принимать заявителей по всем услугам с 08:00 до 18:00, 31 декабря будут работать дежурные МФЦ с семидневной рабочей неделей. Жители региона смогут обратиться по услугам регистрации смерти и оформлению захоронений с 08:00 до 14:00. 1, 3, 5, 7 января 2025 года станут выходными для всех центров, 2, 4, 6, 8 января дежурные офисы МФЦ будут оказывать услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений по своему обычному графику. С 9 января все учреждения будут работать в обычном режиме. Узнать адреса дежурных офисов и другую информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.