Жителям Подмосковья рассказали о ярмарках, которые пройдут в марте

Жители и гости региона смогут приобрести фермерскую продукцию от российских производителей, в том числе подмосковных. Например, колбасы, хлебобулочные изделия, сладости, кисломолочные продукты. Помимо этого, во Власихе, в Воскресенске, Ленинском, Лотошино, Люберцах и других округах пройдут тематические площадки «8 марта» и «Мир женщины». Посетителей также ждут мероприятия «Встречаем весну», «Весенняя капель», «Весенний праздник» и не только. Ознакомиться с полным списком ярмарок и подробностями о них можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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