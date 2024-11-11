Жителям Подмосковья рассказали о лечении опухоли кости у детей

Костно-хрящевой экзостоз (остеохондрома) можно вылечить только оперативным путем, данное заболевание характеризуется появлением образования в области коленных суставов, реже — в области верхних конечностей или других частей тела. Об этом сообщил главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Он пояснил, что остеохондрома представляет собой доброкачественную опухоль.

«Чаще всего наличие у ребенка экзостоза можно заметить в подростковом возрасте, но начать свой рост они могут задолго до того как будут обнаружены. Течение данного заболевания зачастую бессимптомное. Большинство остеохондром угрозы для здоровья не представляют», — сказал врач.

Григорьев уточнил, что хирургическое лечение может потребоваться при появлении болевого синдрома, ограничении движения в суставах, быстром росте образования и ряде других случаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.