Жителям Подмосковья рассказали о лечении опухоли кости у детей
Фото: [Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)]
Костно-хрящевой экзостоз (остеохондрома) можно вылечить только оперативным путем, данное заболевание характеризуется появлением образования в области коленных суставов, реже — в области верхних конечностей или других частей тела. Об этом сообщил главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Он пояснил, что остеохондрома представляет собой доброкачественную опухоль.
«Чаще всего наличие у ребенка экзостоза можно заметить в подростковом возрасте, но начать свой рост они могут задолго до того как будут обнаружены. Течение данного заболевания зачастую бессимптомное. Большинство остеохондром угрозы для здоровья не представляют», — сказал врач.
Григорьев уточнил, что хирургическое лечение может потребоваться при появлении болевого синдрома, ограничении движения в суставах, быстром росте образования и ряде других случаев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.