Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 30 июня, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что такой прогноз сохранится еще на ближайшие два дня. В этот период дневная температура воздуха будет составлять +13…+15 градусов, ночная — +11…+13. Синоптики обещают облачную погоду без прояснений, а также дожди.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении пожара в лесу важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.