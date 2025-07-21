Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 21 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и среду, 22 и 23 июля, в регионе ожидается I класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском и Луховицком лесничествах в среду спрогнозировали II класс. Температура воздуха днем в этот период составит +15…+25 градусов, ночью — +14…+17. Синоптики обещают сплошную облачность, почти без прояснений, дожди.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении возгорания важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.