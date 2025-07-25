Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 25 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском и Волоколамском лесничествах — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ближайшие два дня прогноз на большей части территории региона сохранится. При этом в субботу, 26 июля, в Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается III класс опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +24–28°C, ночью — +15–21°C. Синоптики обещают почти безоблачное небо и отсутствие дождей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.