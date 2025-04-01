Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 1 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском лесничестве — I класс, в Виноградовском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве добавили, что в среду и четверг, 2 и 3 апреля, в регионе прогнозируется I класс опасности, в Талдомском лесничестве — II класс. В ближайшие дни синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременные дожди.

При обнаружении возгорания в лесу нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.