Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 31 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Ногинском и Талдомском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 1 августа, в регионе установится III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Ногинском, Ступинском и Талдомском лесничествах — II класс. В субботу, 2 августа, на большей части территории области ожидается I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +22–31°C, ночью — +16–22°C. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Жители региона могут сообщить о возгорании в лесу по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.