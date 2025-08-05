Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 5 августа, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 6 августа, в Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах спрогнозировали II класс. В четверг, 7 августа, на большей части территории области ожидается II класс. Температура воздуха днем в этот период составит +19-23 градусов, ночью — +12-14. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможны дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.