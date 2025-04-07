Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 7 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Клинском лесничестве — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и среду, 8 и 9 апреля, в регионе ожидается I класс пожарной опасности. При этом в Егорьевском и Шатурском лесничествах во вторник спрогнозировали II класс опасности.

Жителям и гостям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.