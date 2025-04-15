Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 15 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном лесничестве — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду II класс прогнозируется в Бородинском и Московском учебно-опытном лесничествах, в четверг — в Московском учебно-опытном лесничестве. Температура воздуха днем в ближайшее время составит +14…+19 градусов, ночью — +8…+9.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.