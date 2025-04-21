Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 21 апреля, на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что аналогичный прогноз будет действовать и в два ближайших дня, 22 и 23 апреля. Температура воздуха днем составит +20…+25 градусов, ночью — +11…+12. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.