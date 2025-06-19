Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке на ближайшие дни

В четверг, 19 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 20 и 21 июня, в регионе спрогнозировали I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в ближайшее время составит +14…+18 градусов, ночью — +9…+13. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.