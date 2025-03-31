Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке на ближайшие дни

В понедельник, 31 марта, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник, 1 апреля, I класс опасности прогнозируется в лесничестве «Русский лес», III класс — в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах. В среду, 2 апреля, в регионе ожидается I класс пожарной опасности. При этом в Клинском и Талдомском лесничествах — II класс, в Волоколамском лесничестве — III класс.

Жителям и гостям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.