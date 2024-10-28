Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в ближайшие дни

В ближайшие три дня на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

При этом в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах прогнозируется I класс. Температура воздуха днем в эти дни составит +6…+9 градусов, ночью — +4…+7. Погода будет пасмурной с незначительными прояснениями, возможны дожди.

В комитете напомнили, что при обнаружении возгорания важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.