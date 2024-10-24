Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в ближайшие дни

В ближайшие три дня на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

При этом в Виноградовском, Дмитровском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется II класс. Температура воздуха в эти дни составит +8…+9 градусов, ночью — +5…+8. Погода будет облачной с прояснениями, возможны кратковременные дожди.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении возгорания в лесах важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.