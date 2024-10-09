Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Завтра II класс пожарной опасности прогнозируется в Ступинском лесничестве и в лесничестве «Русский лес». В пятницу в регионе в основном ожидается II класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — I класс.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.