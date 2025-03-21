Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 21 марта, на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, исключения составят Дмитровское, Истринское, Клинское, Ногинское и Талдомское лесничества — там прогнозируется II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В предстоящую субботу, 22 марта, II класс пожарной опасности прогнозируется в Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, в воскресенье — на большей части территории региона. При этом в Волоколамском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается I класс пожарной опасности.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.