Жителям Подмосковья рассказали о мерах профилактики гепатита С
Врач Холдин: осознанный выбор партнера защитит от гепатита С
Отказ от употребления психоактивных веществ и осознанный выбор партнера поможет защититься от гепатита С, который поражает печень. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Наркозависимые входят в группу риска по количеству заболевших. Дело в том, что вирус передается через кровь, а когда человек употребляет инъекционные наркотики, это становится входными воротами для гепатита С. Также вирус может попасть в кровь после незащищенного полового акта», — сказал врач.
Он напомнил, что люди, употребляющие запрещенные вещества, также рискуют заразиться ВИЧ и половыми инфекциями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.