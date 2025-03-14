Жителям Подмосковья рассказали о мерах профилактики гепатита С

«Наркозависимые входят в группу риска по количеству заболевших. Дело в том, что вирус передается через кровь, а когда человек употребляет инъекционные наркотики, это становится входными воротами для гепатита С. Также вирус может попасть в кровь после незащищенного полового акта», — сказал врач.