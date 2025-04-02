Жителям Подмосковья рассказали о мерах социальной поддержки семей с детьми

В 2025 году в Подмосковье по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева расширили перечень мер социальной поддержки для семей с детьми, теперь многодетные могут получить выплату в размере 300 тыс. рублей за рождение третьего или последующих детей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Новую выплату получили уже почти 500 семей нашего региона. Мы понимаем, что каждая семья сталкивается с уникальными вызовами, и наша задача — помочь им. Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов нашей социальной политики», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что данная мера поддержки предоставляется молодым родителям в возрасте до 35 лет, которые зарегистрированы в регионе. Заявление на ее получение можно подать не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.