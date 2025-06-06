Жителям Подмосковья рассказали о международном форуме «Территория Ритма»

Жители Подмосковья смогут принять участие в международном инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория Ритма», который в девятый раз пройдет в Нижегородской области с 4 по 7 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области со ссылкой на организаторов.

Участниками станут 300 человек со всей России (от Камчатки до Калининграда) и стран СНГ. В течение четырех дней они будут заниматься разработкой социальных или социально-предпринимательских проектов и их реализацией. Для них подготовят мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей.

«Мы приглашаем на форум тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, а также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть огромное желание изменить свою жизнь и быть полезными своей стране. Первые станут лидерами проектов, а вторые — членами их команд», — отметили организаторы в сообщении.

Принять участие в форуме могут жители России, а также стран СНГ старше 18 лет, которые могут предложить проекты социального бизнеса или хотят развиваться в сфере социального предпринимательства и некоммерческого лидерства. Кроме того, участниками могут стать инклюзивные семьи и семейные пары, где один из супругов является участником специальной военной операции. Подать заявку на участие можно до 25 июля по ссылке.

Отметим, что проживание, питание и участие на форуме бесплатное. Организаторами мероприятия выступают правительство Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.