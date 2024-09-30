Жителям Подмосковья рассказали о мифах вокруг партнерских родов
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Мнение мужчин о том, что они не смогут помочь супруге во время партнерских родов, является мифом. Об этом рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Главная, а быть может и единственная, задача мужчины в родильном зале — поддерживать свою супругу морально. Поскольку наши мужья не всегда знают, как лучше это сделать, мы советуем мужчинам просто держать ее за руку. Без слов можно помочь супруге чувствовать себя спокойнее и увереннее не менее эффективно, чем давая ей советы», — сказала врач.
По ее словам, мужчинам в ходе партнерских родов нужно будет просто быть рядом и не мешать работе врачей. При этом эксперт отметила, что желание, чтобы мужчина присутствовал на родах, должно быть обоюдным, осознанным и добровольным. В случае, если муж отказывается, Игнатьева рекомендует пригласить на роды другого члена семьи, который точно окажет моральную поддержку, если она требуется.
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