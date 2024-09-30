Жителям Подмосковья рассказали о мифах вокруг партнерских родов

«Главная, а быть может и единственная, задача мужчины в родильном зале — поддерживать свою супругу морально. Поскольку наши мужья не всегда знают, как лучше это сделать, мы советуем мужчинам просто держать ее за руку. Без слов можно помочь супруге чувствовать себя спокойнее и увереннее не менее эффективно, чем давая ей советы», — сказала врач.