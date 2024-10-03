Жителям Подмосковья рассказали о наказании, которое может грозить за оскорбление в интернете

Оскорбления в интернете могут грозить пользователям как административной, так и уголовной ответственностью. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

В ведомстве уточнили, что за оскорбления по ст. 5.61 КоАП РФ можно получить предупреждение или штраф в размере от 1 до 5 тысячи рублей для граждан. Для должностных лиц максимальный штраф может достигать 50 тысяч рублей, для юридических — 200 тысяч рублей.

«Если ваше оскорбление вызвало ненависть или вражду, или унизило человеческое достоинство по расовым, национальным, религиозным или социальным признакам, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ», — предупредили в ведомстве.

В этом случае пользователю может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или суммы заработка за два-три года, принудительные работы на срок до четырех лет с ограничением права занимать определенные должности до трех лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.