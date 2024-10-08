Жителям Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме

«При этом они обращаются к собеседнику по имени и отчеству или даже могут назвать адрес, тем самым вызывая доверие. Когда человек соглашается на «замену», ему приходит сообщение с номером заказа. Далее мошенники просят направить скан паспорта или номер СНИЛСа», — говорится в сообщении.