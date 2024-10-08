Жителям Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме
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Мошенники придумали новую схему обмана граждан, в ходе которой они звонят жертве, представляются сотрудниками энергокомпаний и предлагают бесплатно заменить счетчики. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«При этом они обращаются к собеседнику по имени и отчеству или даже могут назвать адрес, тем самым вызывая доверие. Когда человек соглашается на «замену», ему приходит сообщение с номером заказа. Далее мошенники просят направить скан паспорта или номер СНИЛСа», — говорится в сообщении.
После этого злоумышленники просят продиктовать код подтверждения, чтобы получить доступ к учетной записи на Госуслугах и персональным данным. В ведомстве призвали прерывать разговор при поступлении такого звонка, проверять любую сомнительную информацию и не сообщать никому свои персональные данные. Узнать подробнее о кибербезопасности можно на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.