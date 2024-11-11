Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества с фальшивыми лотереями
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Мошенники придумали новую схему обмана граждан, в ходе которой они присылают им фальшивую ссылку, ведущую на сайт с розыгрышем призов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Уже с первых попыток жертве выпадает денежный «выигрыш». Чтобы его получить, нужно перейти по специальной ссылке и ввести данные своей банковской карты. По этой схеме злоумышленники крадут не только деньги, но и реквизиты банковских карт своих жертв», — говорится в сообщении.
Жителей региона призвали не доверять таким сообщениям и не переходить по подозрительным ссылкам. Узнать подробнее о кибербезопасности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.