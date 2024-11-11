Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества с фальшивыми лотереями

«Уже с первых попыток жертве выпадает денежный «выигрыш». Чтобы его получить, нужно перейти по специальной ссылке и ввести данные своей банковской карты. По этой схеме злоумышленники крадут не только деньги, но и реквизиты банковских карт своих жертв», — говорится в сообщении.