Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества с премиум-подпиской

Мошенники начали рассылать своим жертвам сообщения с предложением получить годовую премиум-подписку «в подарок», в которых содержится ссылка для ее активации. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Перейдя по ней, жертву вынуждают ввести учетные данные своего аккаунта. На самом деле, это фейковая ссылка. При помощи нее мошенники получают доступ к аккаунту и конфиденциальным данным пользователей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, данный способ позволяет злоумышленникам занести вредоносное программное обеспечение в устройство и взломать аккаунт на «Госуслугах». Жителям региона напомнили о том, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам и доверять неожиданным сообщениям о подарках и выигрышах. Узнать подробнее о кибербезопасности можно на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.