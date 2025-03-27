Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества с продажей лекарств

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям Подмосковья о новой мошеннической схеме. Она связана с реализацией медикаментов по «льготным» ценам.

Так, злоумышленники звонят пенсионерам и предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам. После получения денег они либо передают покупателям пустышки, либо перестают выходить на связь.

Жителей призвали не доверять незнакомцам и не передавать третьим лицам персональную информацию. Покупать медикаменты следует только в проверенных аптеках.

Ранее сообщалось, что в Коломне полицейский спас пенсионерку от мошенников, которые пытались похитить у нее 1,5 млн руб.