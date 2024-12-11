Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами

Мошенники разработали новую схему обмана граждан, в рамках которой они звонят под видом работников силовых или надзорных органов, сообщают о незадекларированных доходах и запугивают конфискацией денег. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Они предлагают жертве погасить задолженность и перевести деньги на специальный счет. При этом обещают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Далее мошенники просят перейти на «защищенный» канал связи — в мессенджер», — говорится в сообщении.

В мессенджере жертвам отправляют QR-код, по которому нужно отправить деньги, чтобы похитить их. Жителей региона призвали не верить таким сообщениям, поскольку сотрудники налоговой службы взаимодействуют с гражданами только через личный кабинет налогоплательщика или очно в инспекции. Узнать подробнее о цифровой безопасности можно в разделе «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.