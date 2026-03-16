Жителям Подмосковья рассказали о новом порядке организации гуманитарных миссий в приграничье

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области рассказали жителям о новом порядке организации гуманитарных миссий в приграничные регионы и Донбасс.

Главное изменение коснулось статуса участников. Теперь правовую защиту и статус волонтера может получить даже один человек, который доставляет помощь. Это имеет большое значение для водителей, перевозящих гуманитарные грузы.

Регистрация поездки на платформе Добро.рф делает миссию официальной и гарантирует выплаты от государства в случае ЧС. В случае гибели волонтера его семья получит 5 млн рублей. В случае получения травмы выплачивают до 3 млн рублей. Если травма привела к инвалидности — 4 млн рублей.

Унифицировали сроки оформления документов. Теперь заявки рассматривают не более пяти дней, а гарантии охватывают 12 регионов.

Также сведения о волонтерах заранее передаются в ресурсные центры на местах. Благодаря этому ускоряется процесс доставки гумпомощи и обеспечивается максимальный уровень безопасности.

Чтобы присоединиться к поездке, индивидуальному волонтеру нужно подать заявку на сайте мывместе.рф. Чтобы стать участником от организации, нужно направить заявку на почту helpdonbass@dobro.ru, подписать соглашение о сотрудничестве в рамках программы «Гуманитарные миссии #МЫВМЕСТЕ», зарегистрировать волонтеров через сайт Добро.рф.

