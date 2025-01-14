Жителям Подмосковья рассказали о пользе кофе для здоровья

Кофе может помочь взбодриться и улучшить настроение. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо этого, при регулярном употреблении хорошего кофе снижается риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона и улучшается работа мозга. Напиток может помочь в профилактике некоторых видов рака, а также выводит из организма токсины.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году объем выпуска кофе в Подмосковье увеличился более чем на 20%, что позволило региону занять первое место по этому показателю в Центральном федеральном округе и второе — по России. В числе крупнейших региональных производителей кофе — ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», ООО «ФРЭШ КОФЕ» и ООО «МАЙ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.