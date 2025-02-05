Жителям Подмосковья рассказали о пользе тыквы для здоровья

Тыкву полезно включать в свои рацион питания для поддержания здоровья. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, она богата каротиноидами, которые помогут защищать клетки организма от стресса и снизить риск развития хронических болезней. В этом овоще также есть калий, которые может регулировать кровяное давление и поддерживать здоровье сердца. Он является низкокалорийным, поэтому подходит и тем, кто следит за фигурой.

В ведомстве отметили, что каждый месяц в регионе покупают более 2,6 кг тыквы. Ее выращиванием в Подмосковье занимаются КФХ «Белые Луги», ЗАО «Эко-ферма «Рябинки» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.