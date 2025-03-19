Жителям Подмосковья рассказали о постных десертах и блюдах, которые выпускают в регионе

Подмосковные предприятия занимаются выпуском линейки продукции, которая подходит для употребления в Великий пост. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, многопрофильное хозяйство Ферма М2 «Шульгино» в Волоколамске производит постные готовые блюда. Среди них — овощные голубцы, блины с грибами и картофелем, капустные котлеты. Кроме того, здесь делают и десерты — шоколадный мусс с цитрусом, шоколадный брауни без яиц и молока и сорбет из вишни.

В ведомстве добавили, что в прошлом году Подмосковье вошло в пятерку лидеров в России по количеству сертифицированных производителей органической продукции в рейтинге Роскачества. В регионе действуют 11 таких производителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.