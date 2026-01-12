Жителям Подмосковья рассказали о поступлении в вузы Минобороны России

Жители Подмосковья могут поступить в высшие военные учебные заведения Министерства Обороны Российской Федерации, обучение проводится бесплатно, за счет средств федерального бюджета страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркивал, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Подробная информация о высших военно-учебных заведениях размещена на официальном сайте министерства в разделе «Образование» — «Высшее» и в военных комиссариатах муниципальных образований. Предварительный отбор кандидатов проводится военными комиссариатами муниципальных образований региона до 20 апреля 2026 года. Подать заявление для поступления можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг на сервисе «Отбор кандидатов для поступления в образовательные организации Минобороны России».

В сообщении отметили, что получение профессии офицера имеет ряд преимуществ. Среди них — стабильное и высокое денежное довольствие, социальная защищенность, забота о членах семьи, профессиональный и карьерный рост, государственные и ведомственные награды и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.