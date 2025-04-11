Жителям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах
В Комлесхозе Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В пятницу, 11 апреля, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В ведомстве уточнили, что аналогичный прогноз сохранится в предстоящие выходные, 12 и 13 апреля. Температура воздуха днем в ближайшие дни составит +4…+5 градусов, ночью — -1 градус. Синоптики обещают облачную погоду с редкими прояснениями, возможны осадки в смешанной фазе.
Сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.