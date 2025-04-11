Жителям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах

В пятницу, 11 апреля, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что аналогичный прогноз сохранится в предстоящие выходные, 12 и 13 апреля. Температура воздуха днем в ближайшие дни составит +4…+5 градусов, ночью — -1 градус. Синоптики обещают облачную погоду с редкими прояснениями, возможны осадки в смешанной фазе.

Сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.