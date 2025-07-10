Жителям Подмосковья рассказали о правилах безопасности на водоемах

Родителям важно внимательно следить за детьми при отдыхе на водоемах, чтобы предотвратить несчастные случаи. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Кроме того, не стоит допускать их к местам, не предназначенным для купания или не оборудованным для этого. Жителей региона также призвали не отплывать далеко от берега и не заплывать за буйки, не устраивать игры с «захватом», нырянием, с задержкой воздуха под водой, пугать и толкать человека в воду. Если ребенок не умеет плавать, важно использовать специальные средства безопасности.

«Не отвлекайтесь! Не поручайте присмотр за детьми при купании старшим братьям, сестрам и малознакомым людям», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.