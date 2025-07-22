Жителям Подмосковья рассказали о правилах «тихой охоты»

В Подмосковье в ближайшие недели можно собирать белые грибы, подберезовики, маслята, лисички и другие популярные съедобные виды, однако при этом важно соблюдать определенные правила. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, прежде всего стоит помнить, что под особой охраной находятся 27 редких видов из Красной книги региона, в том числе саркосома шаровидная и спарассис курчавый. Сбор редких грибов запрещен законом и грозит наказанием.

Перед походом в лес нужно изучить перечень охраняемых видов. Чтобы не потеряться, важно надевать в поход яркую одежду, предупредить близких и взять с собой заряженный телефон, внешний аккумулятор, нож, спички, воду и небольшой перекус. Если вы заблудились, нужно позвонить в службу спасения по номеру 112 и подавать сигналы, стуча палкой по дереву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.