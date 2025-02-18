Жителям Подмосковья рассказали о проекте помощи инвалидам и участникам СВО

В 2024 году адресную помощь по различным вопросам от персональных помощников получили более 7 тыс. участников специальной военной операции из Подмосковья, ее предоставляют в рамках проекта индивидуальной помощи инвалидам и участникам СВО. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Закрепление конкретного персонального помощника за бойцом, позволяет адресно сопровождать и точечно оказывать помощь в любой момент», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В ведомстве уточнили, что специалисты узнают все подробности о жизни и интересах военных или инвалидов, чтобы «деликатно выстроить работу». Чаще всего к ним обращаются по вопросам социальной поддержки и выплатам. Кроме того, они оказывают психологическую, юридическую и другую помощь.

Для получения помощи нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания и реабилитации по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.